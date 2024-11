Un cadeau limité sur la Freebox, Free se contente de réagir aux concurrents? Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Free suit la tendance maintenant ?

Moins d’une semaine après son offre sur Veepee, l’opérateur propose une autre formule pour sa Freebox Révolution Light sur son site web dans une nouvelle Série Spéciale, cette fois sans engagement à 23,99€/mois pendant 1 an .Le prix fait bien sûr immédiatement penser à la nouvelle offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, proposée au même tarif, cette fois fixe, sans inclure de télévision ni de téléphonie.Si la “Pure Fibre” de Bouygues peut intéresser ceux voulant une offre de connectivité uniquement avec de grosses performances (jusqu’à 8 Gbit/s en zone éligibles, 2 Gbit/s en dehors), la Série Spéciale Freebox Révolution Light s’adresse à ceux qui cherchent du triple-play à petit prix et sans engagement. Mais plusieurs Freenautes s’interrogent sur la stratégie de Free, qui ne semble plus autant bouleverser le marché qu’auparavant et a l’air de simplement réagir… D’autant que les idées ne manquent pas, même s’il faut rester raisonnable.

Une limite de stock pour un cadeau chez Free ?

Depuis fin octobre, les abonnés Freebox sans TV by Canal peuvent profiter de l’option Famille by Canal et ses 40 chaînes gratuitement sans limite de durée affichée en activant l’option sur leur espace abonné. Si jusqu’à présent seule la mention “exclusivement pour vous : option offerte, sans engagement” était indiquée, une nouvelle précision en italique apparaît désormais sur la page d’activation : “Offre valable dans la limite des stocks disponibles”, annonce l’opérateur qui, à première vue, n’a pas anticipé une activation massive du service chez ses abonnés. Pour certains, cette limitation et ce stock est assez surprenant, voir contraire à l’esprit Free.



Une promo qui a un prix…

Un tarif bien moins élevé pour une plateforme qui cherche à recruter de nombreux abonnés depuis son lancement. Certains abonnés Amazon Prime Video se voient proposer une nouvelle offre promotionnelle permettant d’accéder à DAZN et notamment aux matches de Ligue 1 dont il a les droits pour un tarif plus alléchant. En effet, ceux ayant reçu le mail peuvent profiter de l’abonnement à 14.99€/mois, sans engagement, pour les 8 premiers mois d’abonnement, soit jusqu’à la fin de la saison. La promotion était indiquée comme valable uniquement du 6 au 10 novembre. Cependant, il fallait rappeler que si vous souhaitez en profiter, il fallait d’abord avoir Prime… Qui a son propre coût ! Difficile alors de voir l’intérêt de prendre l’abonnement pour bénéficier de la promo, il ne reste plus qu’à attendre une nouvelle promo plus classique !

Les anti-piratage devraient ils changer de disque ?

Lancée le 11 juin dernier en France, la plateforme de streaming du groupe Warner Bros Discovery va durcir les règles de partage de compte dans le monde. L’Hexagone sera donc concerné dans 2 ans maximum. Les plateformes s’y mettent de plus en plus et forcément, beaucoup d’abonnés se disent qu’il est peut-être temps de se tourner vers le piratage. Si cette solution est illégale, elle a forcément pour attrait d’être gratuite, d’autant que la menace pesant sur les ayants-droits sonne de moins en moins valable…

Faut-il menacer pour avoir des avantages ?

Vous êtes un abonné de longue date à la Freebox Révolution par exemple et souhaitez migrer vers la Freebox Pop ou Ultra ? Free propose à certains clients songeant à résilier leur ligne de leur offrir les frais de migration et de livraison. Mais forcément, lorsque l’on est client fidèle et qu’on aimerait passer à une autre offre, on n’a pas forcément envie de recourir à cela !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox