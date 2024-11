Free dégaine soudainement une seconde offre Révolution Light face à Bouygues, mais moins attractive que sa Veepee

Moins d’une semaine après son offre sur Veepee, l’opérateur propose une autre formule pour sa Freebox Révolution Light sur son site web dans une nouvelle Série Spéciale, cette fois sans engagement.

Free multiplie les offres promotionnelles en ce mois de novembre. Il a lancé la semaine dernière sa nouvelle offre sur Veepee proposant la Freebox Révolution Light à 19.99€/mois pendant un an, avec un engagement d’un an, mais ne s’arrête pas là. La même box fait l’objet d’une “Série Spéciale”, proposée directement sur le site web de Free.

Le contenu ne change pas, avec 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload, l’accès à 230 chaînes de télévision et le player Révolution et ses multiples fonctionnalités ainsi que Famille by Canal inclus, dans la limite des stocks disponibles. La véritable différence est qu’il s’agit d’une offre sans engagement, à 23.99€/mois pendant un an. Une fois la période promotionnelle terminée, vous repassez au tarif classique à savoir 29.99€. Ainsi, l’offre sans engagement est 4€ plus chère que la version avec engagement disponible sur Veepee, qui est donc plus attractive en termes de prix. A titre de comparaison, cette Série Spéciale fait économiser 72€ la première année aux nouveaux abonnés, tandis que la proposition sur Veepee fait économiser 120€.

Le prix fait bien sûr immédiatement penser à la nouvelle offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, proposée au même tarif, cette fois fixe, sans inclure de télévision ni de téléphonie. L’opérateur propose ainsi sa box la moins onéreuse à un prix plus bas la première année, avec des services supplémentaires en comparaison. Si la “Pure Fibre” de Bouygues peut intéresser ceux voulant une offre de connectivité uniquement avec de grosses performances (jusqu’à 8 Gbit/s en zone éligibles, 2 Gbit/s en dehors), la Série Spéciale Freebox Révolution Light s’adresse à ceux qui cherchent du triple-play à petit prix et sans engagement.

