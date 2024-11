Free n’offre désormais plus Amazon Prime pendant 6 mois aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Révolution Light

Clap de fin pour la promo sur Amazon Prime et ses services inclus comme Prime Video, les nouveaux abonnés Freebox Pop et Révolution Light n’y ont plus droit.

La fin d’une longue période de promotion. Lancée en décembre 2021 pour les abonnés Freebox Révolution, puis en mai 2022 pour les nouveaux souscripteurs à la Freebox Pop, l’offre Amazon Prime inclus pendant 6 mois n’est désormais plus proposée. Selon nos constatations, le FAI a mis fin à cette promotion le 26 septembre dernier, ce retrait est passé inaperçu jusqu’à présent. Si Free a lancé récemment une nouvelle offre Freebox Révolution Light sur Veepee mais aussi une seconde ce 12 novembre sur son site internet, les nouveaux clients auront donc accès à Amazon prime et Prime Video uniquement en option, au prix de 6,99€/mois.

Les abonnés actuels qui n’ont pas encore activé les 6 mois offerts, ont toujours cette possibilité sur l’espace abonné. Aujourd’hui, seuls les nouveaux abonnés semblent pour le moment concernés par ce clap de fin. Dorénavant, seuls les nouveaux clients Freebox Ultra et possiblement Delta (migration) profiteront d’Amazon Prime sans surcoût, l’abonnement est inclus sans limite de durée dans leur offre. Pour les nouveaux abonnés Freebox Pop, ce retrait fait suite à celui de Disney+ inclus 3 mois, fin juin 2024. Ces derniers bénéficient en revanche de Canal+ La Chaîne Live offerte pendant 3 mois, tout comme Max avec pub pendant la même durée. Pour la Freebox Révolution Light, il faudra se contenter de Max offert pendant 1 mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox