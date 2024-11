Bouygues Telecom frappe très fort avec une nouvelle offre box sans TV, à moins de 25€/mois avec le 8 Gbit/s et WiFi 6E

L’opérateur présente B&You Pure Fibre : des performances de box haut de gamme pour 23.99€/mois, “sans superflu”.

Une offre complètement inattendue. Bouygues Telecom annonce un nouvel abonnement fibre, inédit en France, proposant uniquement une connexion internet, sans téléphonie ni TV, avec des débits allant jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement.

Cette formule nommée “B&You Pure Fibre” est proposée à 23.99€/mois sans engagement, disponible exclusivement sur le web et l’opérateur garantit “un prix qui n’augmentera pas la deuxième année”. Il s’agit ainsi d’une offre très simplifiée, qui propose tout de même les débits d’une offre haut de gamme ainsi que le WiFi 6E.

Pour profiter des débits maximums (8Gbit/s en download et 1Gbit/s en upload), il est nécessaire de se trouver dans une zone éligible et de disposer d’équipements compatibles, bien sûr. Cependant, pour les clients en dehors des territoires compatibles avec la fibre XGS-PON, l’offre propose également jusqu’à 2 GBit/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mbit/s en envoi.

Cette formule entend répondre notamment à certains usages, l’opérateur affirmant que “22% des foyers ayant la fibre n’utilisent pas de décodeur TV FAI et seulement 16% de la population déclare avoir utilisé la téléphonie fixe au cours des six derniers mois de façon quotidienne“. Mais l’offre est également une offensive directe sur le marché du fixe face à Free, qui reste meilleur recruteur sur le segment depuis 2022. D’autant que les débits 8Gbit/s étaient jusque-là réservé aux box haut de gamme : Freebox Delta et Ultra, Livebox Max, SFR Fibre Premium… Avec un tarif d’entrée de gamme, fixe et sans engagement, l’offre a de quoi séduire ceux qui cherchent une connexion ultra-performante sans trop affecter leur porte-monnaie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox