Piratage : la justice ordonne aux opérateurs de bloquer Zone Téléchargement et 27 autres sites majeurs

Une grande offensive des ayants droits sur la scène du streaming et du téléchargement illégal, avec 28 sites d’ampleur bloqués en France pour une durée de 18 mois.

En septembre dernier, les ayants-droits se sont regroupés pour porter un coup terrible au monde du téléchargement illégal en France. La Fédération Nationale des Éditeurs de Films (FNEF) et d’autres organisations de producteurs ont en effet saisi le tribunal pour obtenir un blocage de plusieurs sites pirates.

L’un d’entre eux, Zone Téléchargement, est considéré comme l’un des plus grands répertoires de contenus piratés et est extrêmement visité, proposant des milliers de films et séries télévisées illégalement. De nombreux acteurs de l’audiovisuel se sont mobilisé comme le CNC, des grandes entreprises telles Disney ou Gaumont, qui ont fait valoir leurs droits durant le procès.

Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 18 septembre dernier à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free de bloquer l’accès aux 28 sites identifiés, dans un délai de 15 jours. Cependant, il ne s’agit pas d’un blocage permanent, mais d’une restriction temporaire de 18 mois, avec des clauses de réactivation si les sites réapparaissent.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox