SFR offre temporairement Netflix et RMC Sport à certains nouveaux abonnés

Les nouveaux abonnés SFR Power ou SFR Premium ont droit à une offre comprenant RMC Sport et Netflix Standard avec pub gratuitement, pour 6 ou 9 mois.

SFR profite de la sortie le 8 novembre de la série Netflix sur le MMA “La Cage” pour mettre en avant ses offres en offrant un combo comprenant Netflix Standard avec Pub, RMC Sport qui diffuse énormément de sports de combat ainsi que le Bouquet Famille, comprenant 45 chaînes.

Comme à son habitude, SFR propose cette offre avec 6 ou 9 mois de gratuité pour les nouveaux abonnés à ses offres les plus chères, à savoir respectivement Power et Premium, pour toute souscription ou migration jusqu’au 2 décembre prochain. A l’issue de la période offerte, les options RMC Sport et Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille passent respectivement à 15€/mois et 5,99€/mois, sans engagement.

L’offre SFR Power est proposée au tarif de 36,99€/mois avec un engagement de 12 mois et inclut également sur demande un répéteur WiFi 6. Avec l’offre SFR Premium, au tarif de 44,99€/mois sans engagement, SFR propose des débits pouvant aller jusqu’à 8Gbit/s symétriques. Cette offre inclut également sur demande 2 répéteurs WiFi 6 et un décodeur Multi TV pour s’adapter aux nouveaux usages des foyers.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox