Tous les abonnés Freebox bénéficient des chaînes Canal+ offertes pendant le mois de novembre

Abonnés Freebox, profitez de tous les contenus de Canal+ pendant 1 mois gratuitement sur myCanal, grâce à TV by Canal ou Famille by Canal (option à activer sans surcoût).

A l’occasion de ses 40 ans d’existence, Canal+ a annoncé hier offrir jusqu’au 30 novembre sur sa plateforme myCanal, les chaînes Canal+ (CANAL+ Foot, CANAL+ Sport, CANAL+ Premier League, OCS, CANAL+ Cinéma(s), Ciné+ Frisson, Ciné+ Emotion, Ciné+ Family, Ciné+ Festival, Ciné+ Classic) à tous ceux qui disposent d’une offre Canal+.

Après vérification, tous les abonnés Freebox peuvent en profiter. Les clients Freebox Révolution avec TV by Canal, Delta avec Player Devialet ou Pop, Ultra, Ultra Essentiel puisqu’ils disposent tous de TV by Canal inclus, mais aussi les autres abonnés Freebox Pop, One, Révolution Light et Crystal en activant sur leur espace abonné l’offre Famille by Canal qui est désormais offerte sans limite de durée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox