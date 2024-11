Précision et explication concernant la mise au clair de toutes les chaînes Canal+ pour les abonnés Freebox

Finalement, tous les abonnés Freebox n’ont pas plus accès à toutes les chaînes canal+, uniquement ceux qui disposent de la Freebox Ultra.

Nous vous avons annoncé en début de semaine, et à l’occasion des 40 ans de Canal+, que toutes les chaînes distribuées par le groupe étaient en clair pour les abonnés disposant d’une offre Canal. Ainsi, depuis le début de la semaine, sur l’application myCanal, en utilisant les identifiants Freebox, si vous disposiez de TV by Canal ou Famille by Canal, toutes les chaînes étaient en clair.

Cependant, selon vos retours et nos constatations, cette mise au clair a été stoppée ce jour, voire depuis jeudi pour certains. Univers Freebox a donc été en contact avec Canal+, qui nous a expliqué qu’il s’agissait en fait d’un bug et que les abonnés Freebox bénéficiant de Famille by Canal ou TV by Canal n’étaient en réalité pas concernés par cette mise au clair. C’était un bug, et c’est pour cette raison que les abonnés concernés n’y ont désormais plus accès.

Au final, cette offre concerne donc toutes les offres Canal, sauf Famille by Canal et TV by Canal. Cela inclut donc les abonnés Freebox Ultra puisqu’il disposent de l’offre Canal+ Live.

