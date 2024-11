Les abonnés Orange bénéficieront du RCS sur iPhone en dernier, lancement prévu lors du 1er semestre 2025

Après SFR, Bouygues Telecom et Free, le successeur du SMS n’arrive que l’année prochaine chez l’opérateur historique.

Les clients d’Orange devront patienter avant de profiter du RCS sur iOS. Lancée en juillet chez SFR, cette fonctionnalité attendue et introduite par Apple dans iOS 18, sera quant à elle prise en charge en décembre chez Free et Bouygues Telecom à l’occasion du déploiement de iOS 18.2. Pour sa part, Orange a fait savoir qu’il prévoyait désormais de lancer le RCS durant le premier semestre 2025, prétextant vouloir garantir des conditions optimales d’expérience client avant l’activation

Le RCS est le successeur du SMS, il améliore les messages entre iPhone et Android et permet des fonctionnalités avancées de messagerie telles que le partage de fichiers, les appels vidéo et les discussions de groupe.

