Oqee Ciné ne s’arrête plus et ajoute encore une fois de nouveaux films sans surcoût pour les abonnés Free

Après une 1ère salve mercredi, la plateforme de streaming AVOD de Free, a récidivé ce vendredi 8 novembre en dévoilant une nouvelle sélection de films qui promet de satisfaire tous les goûts, entre suspense, action, rire et émotion.

Inclus pour les abonnés Freebox et Forfait Free 5G, Série Free et Série Spéciale Veepee, Oqee Ciné intègre pour la seconde fois cette semaine une série de nouveaux films. On vous les présente.

Johnny Depp à l’honneur

Les fans de Johnny Depp pourront découvrir ou redécouvrir deux films marquants de l’acteur. Dans Fenêtre Secrète, un thriller psychologique adapté de Stephen King, Depp incarne un écrivain aux prises avec des accusations de plagiat et une paranoïa croissante. City of Lies, inspiré d’une histoire vraie, le montre dans le rôle d’un détective enquêtant sur les meurtres des légendaires rappeurs Tupac Shakur et The Notorious B.I.G.

Côté action, la saga Desperado avec Antonio Banderas fait son entrée. Les deux volets suivent un musicien avide de vengeance dans une aventure alliant humour et scènes explosives. Un choix parfait pour les amateurs de sensations fortes.

Pour ceux en quête de légèreté, trois comédies enrichissent le catalogue. 2 Garçons, 1 Fille, 3 Possibilités explore les relations modernes avec une touche romantique, Les Chevaliers du Fiel : Croisière d’Enfer embarque les spectateurs dans une aventure délirante en mer, et Flic de Haut Vol propose une enquête policière pleine de rebondissements comiques.

Pour des moments en famille, OQEE Ciné propose À la Recherche du Bonheur, avec Will Smith dans une histoire inspirante basée sur des faits réels, ainsi que Lino, un film d’animation brésilien de 2017 qui divertira les plus jeunes. Disponibles sur la chaîne 39 de la Freebox, dans l’application OQEE by Free sur de nombreux supports, et sur le site oqee.tv, tous ces films sont accessibles en illimité. Plus de 600 contenus sont accessibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox