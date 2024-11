Free annonce une limitation sur l’option Famille by Canal offert aux abonnés Freebox, dépêchez-vous de l’activer

Famille by Canal est finalement offert aux abonnés Freebox “dans la limite des stocks disponibles”.

Depuis fin octobre, les abonnés Freebox sans TV by Canal peuvent profiter de l’option Famille by Canal et ses 40 chaînes gratuitement sans limite de durée affichée en activant l’option sur leur espace abonné. Si jusqu’à présent seule la mention “exclusivement pour vous : option offerte, sans engagement” était indiquée, une nouvelle précision en italique apparaît désormais sur la page d’activation : “Offre valable dans la limite des stocks disponibles”, annonce l’opérateur qui, à première vue, n’a pas anticipé une activation massive du service chez ses abonnés.

Free n’a pour l’heure pas encore communiqué commercialement sur cette offre, que ce soit sur son site internet, par communiqué de presse ou sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle information sous-entend qu’il va falloir faire vite pour profiter de ce bouquet offert.

