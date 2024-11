Les nouveautés de la semaine chez Free : mettez à jour vos Freebox, une astuce pour migrer sans frais, lancement d’une vente privée

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé une offre spéciale avec la Freebox Révolution Light à 19,99€/mois pendant 1 an. Plus d’infos…

Free a procédé à la mise à jour des Freebox Server Ultra, Pop, Delta et Révolution. Numérotée 4.8.16, cette dernière apporte des corrections et une nouveauté, la possibilité de créer des clefs wifi invités sans limite du nombre d’utilisateurs maximum. Plus d’infos…

Famille by Canal est finalement offert aux abonnés Freebox “dans la limite des stocks disponibles”. Plus d’infos…

Free supprime les frais de changement d’offre de 49€ pour certains clients ayant eu recours à son service de résiliation. Plus d’infos…

Après une 1ère salve mercredi, la plateforme de streaming AVOD de Free Oqee Ciné, a récidivé ce vendredi 8 novembre en dévoilant une nouvelle sélection de films qui promet de satisfaire tous les goûts, entre suspense, action, rire et émotion. Johnny Deep est à l’honneur. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : découvrez de nouveaux jeux PC inclus, avec un titre primé 100 fois, à savoir Dishonored, Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches, Void Walker’s Arsenal, Close to the Sun, Duck Paradox, Snakebird, Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition, Cars. Plus d’infos…

Free dévoile deux nouvelles améliorations pour son application Freebox Connect. L’affichage de la durée de connexion d’un appareil et une FAQ au programme des nouveautés à venir de Freebox Connect pour les abonnés Free. Plus d’infos…

Free lance une nouveauté pratique sur son application Oqee sur iOS, soit la possibilité de passer à un contenu suivant directement depuis un bouton dans le player vidéo. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Le RCS arrive sur les iPhone pour les abonnés Free Mobile, la prochaine mise à jour 18.2 d’iOS intègrera la technologie. Plus d’infos…

Pour ceux cherchant un feature phone, notamment les seniors qui verront bientôt la 2G et la 3G disparaître, Free propose un téléphone 4G simple et peu cher : Le Doro Leva L30 à 105 €. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Précision et explication concernant la mise au clair de toutes les chaînes Canal+ pour les abonnés Freebox. Les abonnés Freebox hormis les clients Ultra n’ont désormais plus accès à cette gratuité. Canal+ a fait savoir qu’un bug a permis l’accès pendant plusieurs jours, laissant croire à une mise en clair pour de nombreux abonnés Freebox avec TV by Canal et Famille by Canal (Révolution, Delta ou encore Pop et mini 4K). Plus d’infos…

Fuite massive chez Free : le hackeur révèle que les données des 19 millions d’abonnés et les 5 millions d’IBAN n’ont pas été vendus, et ne le seront pas. Plus d’infos…

Finalement, les abonnés ne pourront pas porter plainte via un formulaire dédié. Plus d’infos…

C’est officiel, clap de fin pour Disney+ et les chaînes de Disney dans les offres Canal+ dès le 1er janvier 2025. Quelles conséquences pour les abonnés Freebox avec Tv by Canal ou Famille by Canal ? Plus d’infos…

Des abonnés Freebox Révolution, Pop, mini 4K, Delta et Ultra disposent désormais de 2 mois à compter de la réception d’un nouveau courriel de Free pour profiter de la plateforme de streaming Max gratuitement pendant 1 mois ou 3 mois selon leur abonnement. Plus d’infos…

