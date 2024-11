Lancement de nouveaux films inclus dans Oqee Ciné pour les abonnés Free

Oqee Cin dévoile une nouvelle sélection riche en émotions et en genres variés. Des plans de vengeance ciselés de Kate Winslet aux scènes de combats d’arts martiaux épiques, en passant par des thrillers haletants et des comédies légères.

La plateforme de streaming AVOD de Free incluse pour les abonnés Freebox et Forfait Free 5G, Série Free et Série Spéciale Veepee, dévoile ses nouveaux de la semaine. Kate Winslet brille dans le rôle de Tilly Dunnage, une couturière de talent formée à Paris, de retour dans son village australien pour régler de vieux comptes. Entre élégance et tensions, ce drame mêle romance, secrets et humour noir. Les amateurs d’arts martiaux seront servis avec cette plongée dans la jeunesse d’IP Man, maître de Bruce Lee. Les scènes de combat, magnifiquement chorégraphiées, font de ce film une leçon de discipline et de persévérance.

A voir ou revoir, Gothika, un thriller psychologique avec Halle Berry qui incarne une psychiatre qui se réveille enfermée dans l’asile où elle travaille, accusée d’un crime dont elle n’a aucun souvenir. Besoin de légèreté ? La comédie Sex Academy et les aventures humoristiques de Paul Blart vous garantissent des éclats de rire, parfaits pour des soirées décomplexées ou en famille.

Oqee Ciné annonce également qu’il reste un mois pour voir Masters of Sex, l’intégrale. Cette série explore les débuts de l’étude scientifique de la sexualité humaine dans l’Amérique des années 50. Une œuvre aussi captivante que révolutionnaire, à rattraper avant qu’elle ne quitte le catalogue. Disponibles sur la chaîne 39 de la Freebox, dans l’application OQEE by Free sur de nombreux supports, et sur le site oqee.tv, tous ces films sont accessibles en illimité. Plus de 600 contenus sont accessibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox