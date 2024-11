Free Mobile propose un nouveau téléphone 4G à petit prix

Pour ceux cherchant un feature phone, notammentl es seniors qui verront bientôt la 2G et la 3G disparaître, Free propose un téléphone 4G simple et peu cher.

A l’ère des smartphones de plus en plus performants, les features phones restent tout de même attractifs pour certains utilisateurs qui ne cherchent qu’à appeler et envoyer des messages, sans fioritures ni applications superflues, ni prix trop élevé. Le Doro Leva L30 est désormais proposé chez Free Mobile, dans son coloris noir.

Cet appareil tout simple est proposé à 105€ au comptant, mais vous pouvez passer par Free Flex et ainsi ne régler que 25€ à la commande puis 2.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 8€.

Loin de vouloir être innovant, le Leva L30 se veut pratique, avec un écran externe avec identification de l’appelant et affichage des notifications. De plus les touches espacées et très contrastées facilitent les appels et l’envoi de SMS. La technologie HD Voice apporte une bonne qualité de son en émission comme en réception. Une touche d’assistance permet d’envoyer votre localisation GPS et d’alerter vos contacts de confiance si vous avez besoin d’aide.

