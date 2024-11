Free lance une nouveauté pratique sur son application Oqee sur iOS

Zapper sur la version mobile d’Oqee devient bien plus facile sur iPhone.

Free déploie une nouvelle mise à jour de son application Oqee disponible sur l’App Store. Dans cette version numérotée 2.16, l’opérateur ajoute un outil plutôt pratique lorsque l’on consomme beaucoup de contenus à la suite : la possibilité de passer à un contenu suivant directement depuis un bouton dans le player vidéo.

L’opérateur avait déjà intégré, deux semaines auparavant, la possibilité de passer à un contenu suivant automatiquement en fin de vidéo. Cette mise à jour contient également des corrections et améliorations, affirme la release note.

L’application OQEE by Free propose plus de 550 chaînes de télévision en direct, dont 230 sont incluses dans les offres Freebox. Il est également possible d’accéder à des chaînes premium via des abonnements supplémentaires (comme Canal+, beIN Sports, etc.). Il est possible de visionner les replay de nombreuses chaînes mais aussi d’accéder à de la VOD et à la plateforme AVOD de Free, Oqee Ciné.

Un guide TV est intégré tout comme le contrôle du direct, le retour en arrière jusqu’à 4h ou encore l’enregistrement dans le cloud. Aujourd’hui, les abonnés Freebox, Free Mobile ( Série Free forfait 350 Go, et Série Spéciale Veepee y ont droit sans surcoût sur les supports compatibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox