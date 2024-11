Free lance une nouvelle version de son application incontournable Freebox Connect pour tous ses abonnés

Après le déploiement d’une version bêta la semaine dernière, Free rend déjà disponible une nouvelle mise à jour grand public de son application multitâche sur iOS et Android.

Idéale pour contrôler très facilement l’état des équipements Freebox, diagnostiquer un problème sur son WiFi, le paramétrer à sa guise, le partager ou le suspendre sur les appareils de ses enfants, l’application Freebox Connect continue d’évoluer.

Dans une nouvelle version 1.29 déployée dans les magasins d’applications d’Apple et Google, Free améliore un peu plus l’expérience utilisateur avec une nouveauté : il est désormais possible de connaître la durée depuis laquelle un appareil est connecté, celle-ci est désormais affichée. Par ailleurs, la rubrique assistance intègre dorénavant une FAQ pour répondre aux questions que vous posez le plus comme par exemple sur la modification de la clef WiFi, la planification et coupure du réseau sans fil, le changement de canaux ou encore la création d’un profil pour le contrôle parental.

