Après Netflix et Disney+, Max annonce la fin prochaine du partage de compte, une hausse de prix déjà en prévision

Max ne va pas tarder pas à resserrer les conditions de partage de compte en dehors du foyer. Dans la lignée de Netflix et Disney+, la plateforme prévoit de commencer à restreindre l’accès partagé en 2025 en avertissant d’abord ses utilisateurs par email, rappelant que l’usage d’un compte est réservé aux résidents d’un même domicile. Cette phase préventive sera suivie, dans les années suivantes, d’options payantes pour les utilisateurs souhaitant inclure des membres extérieurs à leur foyer. Cette limitation devrait donc d’abord concerner les marchés américains avant d’être mise en place en Europe.

Ce modèle, déjà adopté avec succès par Netflix, devrait également permettre à Max d’augmenter ses revenus, avec un supplément tarifaire proche de l’abonnement de base avec publicité (environ 5,99 euros). Selon Gunnar Wiedenfels, directeur financier de Warner Bros Discovery, cette mesure s’apparente davantage à une “augmentation de prix”, visant à faire contribuer les foyers multiples, a-t-il fait savoir lors de la présentation des résultats trimestriels du service.

Outre le partage de compte, une hausse tarifaire pourrait aussi intervenir. Avec un abonnement Premium actuellement à 13,99 euros, Max reste compétitif dans le secteur, mais son positionnement “Premium” laisse une marge pour d’éventuelles augmentations, a fait savoir la direction financière de la plateforme, d’autant plus que le prix des abonnements sans publicité ont déjà grimpé aux États-Unis.

Avec un total mondial de 110,5 millions d’abonnés, Max a connu une forte progression lors du troisième trimestre (+7,2 millions d’abonnés), notamment grâce à son expansion européenne et à l’attrait des Jeux olympiques de Paris 2024, qui ont largement contribué à son succès estival. Le service espère continuer sur cette lancée avec des séries phares comme The Penguin, qui connaît un début aussi prometteur que des séries comme The Last of Us ou House of the Dragon.