Arte et ses 2000 heures de contenus débarquent sur TF1+, disponibilité prochaine sur les Freebox

Les contenus de la plateforme d’Arte sont désormais disponibles sur TF1+ via les TV connectées, les mobiles et le web. Les box des opérateurs intègreront cette nouveauté prochainement.

Depuis le jeudi 7 novembre, la plateforme de streaming gratuite TF1+ propose les contenus d’Arte, acteur européen de référence dans la production et la diffusion de programmes culturels.

“Ce nouveau partenariat permet à TF1+ d’enrichir son catalogue avec l’agrégation de contenus tiers attractifs, sur des thématiques à forte valeur ajoutée et complémentaires de programmes déjà présents sur la plateforme et à ARTE de bénéficier des audiences puissantes de TF1+ et de sa distribution massive sur tous les écrans”, annonce un communiqué.

Dans le détail, l’intégralité de l’offre de la plateforme d’Arte.tv est ainsi disponible avec un large éventail de programmes comme des films et des séries originales, des documentaires, des magazines spécialisés et des concerts. “, soit près de 2 000 heures de contenus.

Les contenus d’ARTE sont accessibles depuis la page d’accueil de TF1+. Côté disponibilité, “les streamers peuvent désormais y accéder via Smart TV, mobile et web, et prochainement sur les box des opérateurs”, annonce TF1. D’ici fin 2024, TF1+ proposera un total de 25 000 heures de contenus, incluant des centaines de films et séries.

