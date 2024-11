Offres commerciales : Free apporte un changement sur l’espace abonné Freebox

Free propose désormais à ses abonnés Freebox de manière distincte d’accepter de recevoir ou non des offres de l’opérateur lui-même ou de ses partenaires comme Canal+ en leur communiquant vos coordonnées.

Vous en avez marre de recevoir des mails de Free vous proposant de souscrire à telle ou telle offre commerciale, mais aussi de ses partenaires ? C’est possible de refuser tout démarchage directement sur l’espace abonné Freebox et Free Mobile.

Pour les clients Freebox, cela se passe dans la rubrique “Mon Abonnement”, puis dans “Préférences de contact”. Jusqu’à présent, l’opérateur permettait d’accepter ou non de “bénéficier des informations commerciales de la société Free et de ses partenaires (CANAL+)”. Désormais, le FAI dissocie son propre démarchage commercial de celui des autres acteurs avec qui il a signé des partenariats.

Ainsi, est proposé désormais d’une part d’accepter ou non que Free et Free Mobile vous informent des produits et services qui peuvent vous correspondre par email, SMS, courrier, et téléphone. D’autre part, l’opérateur donne également le choix de se voir adresser ou non “des offres partenaires personnalisées (Netflix, Disney+ etc.)” et d’accepter que vos coordonnées leurs soient communiquées (dont CANAL+) afin qu’ils vous adressent leurs offres personnalisées. Lors de la journée des communautés, Free avait annoncé cette nouvelle évolution afin de s’aligner sur ce qu’il propose déjà aux abonnés mobiles.

Free Mobile demande lui en effet dans un premier temps d’accepter ou non d’être informé “des produits et services” qui peuvent vous correspondre, que ce soit par mail, SMS, courrier ou téléphone”, le paramétrage s’effectue alors par item. Dans un second temps, il vous sera demandé d’accepter ou de refuser de recevoir des offres commerciales et personnalisées des partenaires de Free Mobile.

Par défaut, les abonnés Free bénéficient des informations commerciales de l’opérateur et de ses partenaires. Il faudra donc effectuer un changement sur l’espace abonné pour ne plus être dérangé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox