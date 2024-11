Fin du contrat entre Canal+ et Disney : Quelles conséquences pour les abonnés Freebox ?

Nous vous l’annoncions en début de semaine, Disney a annoncé la fin de son accord de distribution avec Canal+ à partir du 1er janvier 2025. Comme l’explique le groupe américain, à partir de cette date Disney+ mais aussi toutes les chaînes appartenant à Disney ne seront plus accessibles dans les offres Canal. Cela concerne donc TV by Canal qui est inclus avec les Freebox Ultra, Révolution et Delta mais également le bouquet Famille by Canal qui est désormais inclus avec les autres Freebox.

Concrètement, ce sont toutes les chaînes suivantes, qui sont actuellement incluses dans votre abonnement Freebox qui pourraient disparaitre :