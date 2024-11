C’est officiel, clap de fin pour Disney+ et les chaînes de Disney dans les offres Canal+ dès le 1er janvier 2025

Comme un symbole, Disney a choisi le 4 novembre, jour de l’anniversaire des 40 ans de Canal+ pour annoncer la mauvaise nouvelle dans un communiqué : « À partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+ (plateforme de streaming intégrée à certaines offres, ndlr) ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement ». L’ accord de distribution exclusif entre les deux groupes n’a donc pas été renouvelé, cette rupture affectera donc l’accès de des contenus de Disney via Canal+, mettant un terme à plusieurs années de collaboration fructueuse.