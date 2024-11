Abonnés Freebox et Amazon Prime : découvrez de nouveaux jeux PC inclus, avec un titre primé 100 fois

Jonglez entre l’aventure sombre de Dishonored et les courses bariolées de cars dans la sélection prime gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis ce vendredi, 6 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Découvrez la collection Dishonored ultime. Cette compilation complète inclut Dishonored, qui a gagné plus de 100 Game Awards du jeu de l’année, ainsi que tout son contenu supplémentaire : Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches et Void Walker’s Arsenal. Dishonored se déroule à Dunwall, une ville industrielle de chasseurs de baleines où d’étranges technologies inspirées du steampunk et des forces surnaturelles coexistent dans l’ombre. Vous êtes le garde du corps de la bien-aimée Impératrice dont vous aviez toute la confiance. Accusé de son meurtre, vous devenez un assassin tristement célèbre, connu uniquement par le masque inquiétant qui est devenu votre carte de visite. Dans une période d’incertitude, alors que la ville est assiégée par la peste et dirigée par un gouvernement corrompu doté de technologies industrielles, des forces obscures conspirent pour vous conférer des capacités qui dépassent celles de n’importe quel homme ordinaire, mais à quel prix ?





Toujours dans une ambiance assez sombre, plongez-vous dans Close to the Sun. Nous sommes en 1897. Au fond des eaux internationales, l’Helios s’immobilise. Des nuages sombres planent au-dessus de la tête alors que des vagues impitoyables s’écrasent contre la coque. De colossales effigies d’or, ornées de magnifiques parures, s’étendent à perte de vue. Né de la vision de Nikola Tesla, l’Helios sert de refuge aux plus grands esprits scientifiques. Une utopie déliée pour la recherche, indépendante de l’État et isolée du regard de la société. Libre de repousser les frontières de la matière et du temps.

Duck Paradox est un jeu de plateforme de précision à balles rebondissantes qui mettra votre patience à l’épreuve tout en récompensant votre persévérance ! Naviguez dans le multivers en incarnant un scientifique, le Dr. Paraducks, qui est à la recherche de son canard adoré. Chacun de vos tirs devient votre pire cauchemar pour tenter de tuer une infinité de canards corrompus. Relevez des épreuves difficiles à maîtriser, partie après partie, avec la plus grande rapidité pour obtenir de puissantes améliorations, sauver votre canard et réparer les ruines de la réalité.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Quelle est la longueur maximale d’un oiseau ? De toute évidence, seuls tous les fruits du monde peuvent répondre à cette question. Mais où peuvent bien se cacher tous ces fruits ? Suivez Redbird, Greenbird et Bluebird dans leur quête d’une quantité de fruits dépassant tous les rêves les plus fous des oiseaux. Snakebird est un jeu de puzzle très simple mais faussement stimulant qui consiste à prendre les bonnes formes pour la tâche à accomplir, qu’il s’agisse de pousser, de soulever, de se téléporter ou tout simplement de défier les lois de la physique.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dans Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition, pouvez-vous surmonter vos peurs pour sauver votre famille ? Après 20 ans, vous recevez une lettre concernant la disparition de votre mère et de votre sœur. Les réponses vous attendent à l’hôtel Liberté. À votre arrivée, vous découvrirez rapidement que rien n’est ce qu’il semble être à l’hôtel, et vos peurs prendront vie ! Pouvez-vous les surmonter pour sauver votre famille à temps ? Découvrez-le dans cette aventure envoûtante et énigmatique pleine d’objets cachés !



Incarnez Flash McQueen, une voiture de course débutante qui cherche à gagner la gloire et la fortune au Piston Cup Championship, dans l’adaptation en jeu vidéo de Disney•Pixar’s Cars. Jeu de course et d’aventure avec dix personnages jouables issus du film, Cars propose plus de 30 courses et mini-jeux dans des environnements ouverts. Le jeu inclut des voix inspirées du film ; alors écoutez les leçons de morale de Larry the Cable Guy et les extraits comiques de Cheech Marin.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox