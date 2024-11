Clin d’oeil : comment Xavier Niel met-il le grappin sur de nouveaux talents ? C’est surprenant

Le fondateur le milliardaire qui recrute sur Linkedin.

Dans un entretien accordé à Spiegel, Xavier Niel, le fondateur de Free et l’une des figures emblématiques de la tech française, dévoile sa méthode de recrutement surprenante. Il utilise lui-même LinkedIn pour contacter directement les talents qu’il repère. “La plupart pensent d’abord qu’il s’agit d’un imposteur qui se fait passer pour Xavier Niel et prennent ça pour une blague,” confie-t-il. Une fois convaincus de l’authenticité de l’approche, tout s’enchaîne très vite : “On discute ensemble, et souvent ils sont embauchés dès le lendemain.”

Cette manière directe et informelle de recruter reflète le style non conformiste de Xavier Niel. Aude Durang, la nouvelle directrice générale déléguée d’Iliad et tête chercheuse du groupe, a été recruté de cette manière. Le magnat des télécoms l’a contactée directement sur Linkedin via un simple message privé. Aude Durand s’est alors méfiée de cette approche peu conventionnelle, qui plus est à la vue du profil sans abonné ni photo de profil de celui-ci. Il s’agissait pourtant bel et bien du milliardaire en personne : « Je voulais un jeune pas encore formaté par une entreprise, avec une vision moderne, anglo-saxonne mais aussi scientifique pour pouvoir nous accompagner dans nos projets techniques notamment sur l’intelligence artificielle (IA) », se souvient-il.

S’en est suivie une rencontre physique qui les a amenés à accorder leurs violons. A seulement 27 ans, Aude Durand est alors devenue le bras droit de Xavier Niel pour l’accompagner dans ses projets stratégiques via Iliad Holding. Cette anecdote la fait encore sourire aujourd’hui : « C’est tellement lunaire, c’est la meilleure histoire qu’on peut raconter à un dîner entre amis ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox