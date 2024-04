Clin d’oeil : Xavier Niel a recruté sa tête chercheuse et nouveau pilier d’Iliad sur Linkedin

Dans un portrait, le quotidien Les Echos présente Aude Durand, la nouvelle directrice général déléguée d’Iliad dont l’ascension au sein du groupe est fulgurante. Mais comment est-elle devenue le bras droit de Xavier Niel il y a quatre ans alors à peine âgée de 27 ans ?

Après avoir supervisé les lancements des Freebox Pop et Ultra, ainsi que de Free Proxi, Aude Durand est devenue le 13 mars dernier directrice générale déléguée d’Iliad. A 31 ans, elle est également en charge de la stratégie du groupe en matière d’intelligence artificielle, et a aussi piloté la création à Paris du laboratoire de recherche indépendant sur l’IA nommé Kyutai et lancé par Xavier Niel. Egalement présidente de Scaleway et de Free Pro, cette double diplômée de Polytechnique et Stanford a été repérée par le fondateur de Free lui-même il y a seulement quatre ans, apprend-on dans un portrait dédié, dressé par Les Echos.

On y apprend que Xavier Niel l’a contactée directement sur Linkedin via un simple message privé. Aude Durand s’est alors méfiée de cette approche peu conventionnelle, qui plus est à la vue du profil sans abonné ni photo de profil de l’émetteur. Il s’agissait pourtant bel et bien du milliardaire en personne : « Je voulais un jeune pas encore formaté par une entreprise, avec une vision moderne, anglo-saxonne mais aussi scientifique pour pouvoir nous accompagner dans nos projets techniques notamment sur l’intelligence artificielle (IA) », se souvient-il.

S’en est suivie une rencontre physique qui les a amenés à accorder leurs violons. A seulement 27 ans, Aude Durand est alors devenue le bras droit de Xavier Niel pour l’accompagner dans ses projets stratégiques via Iliad Holding. Cette anecdote la fait encore sourire aujourd’hui : « C’est tellement lunaire, c’est la meilleure histoire qu’on peut raconter à un dîner entre amis ».

Avant cela, elle a fait ses preuves chez Orange, d’abord en tant que chef de produit sur l’IoT puis au poste de chef de cabinet du DG d’Orange Wholesale. Aujourd’hui, elle s’occupe des activités d’Iliad en Italie et en Pologne. Mais pas seulement puisqu’elle travaille sur les projets futurs du groupe, notamment le plan Odyssée 2028 et l’atteinte d’un objectif majeur pour l’actuel 6e groupe de télécommunications en Europe : grimper sur le podium.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox