C’est quoi le “Welcome Day” de Free organisé chaque premier lundi du mois avec Xavier Niel ?

Depuis 2020, la direction d’Iliad-Free rencontre tous les premiers lundis du mois les nouveaux collaborateurs du groupe au cours d’un échange durant lequel toutes les questions sont permises.

Au sein de la maison-mère de Free, l’esprit start-up survit malgré la croissance importante du groupe en Europe et son changement de dimension récent. À fin 2023, l’effectif d’Iliad se composait de plus de 17 700 salariés, en hausse d’environ 1 000 collaborateurs en 12 mois.

Si Free met un point d’honneur à offrir un service d’assistance très réactif, directement accessible à côté de chez ses abonnés grâce à Free Proxi, l’opérateur accorde aussi une importance toute particulière à l’accueil de ses nouveaux collaborateurs. En mars 2020, a ainsi été lancé un dispositif d’onboarding au sein de son siège social à Paris baptisé “Welcome Day”. Il s’agit d’un temps d’échange et d’intégration autour d’un petit déjeuner chaque premier lundi du mois, devenu un point clé du système d’accueil d’Iliad. L’objectif est de rassembler les nouveaux collaborateurs provenant des différentes entités du groupe. “Cela permet de découvrir l’étendue des activités du groupe et la diversité de nos métiers”, commente Free.

Welcome Day du mois de mars 2024 avec Xavier Niel et Nicolas Thomas. Photo : Free.

Très souvent, Xavier Niel est présent comme le mois dernier où de nombreux sujet ont été abordés : “lancement de la Freebox Ultra, déploiement des services Free Proxi, amélioration de notre service : nos collaborateurs ont pu échanger sur leur quotidien et leurs premières impressions avec nos dirigeants Xavier Niel, Nicolas Thomas ( DG de Free) et surtout Frédérique Chemaly, notre nouvelle DRH France”, indique Iliad sur son compte Linkedin.

Pour participer au Welcome Day d’Iliad, rien de plus simple, il suffit de postuler à l’une de ses nombreuses offres d’emploi et de rejoindre la team Free.