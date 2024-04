Un composant mystère détecté dans le hardware de la Freebox Ultra

Un expert en micro-électronique a trouvé lors du désossage de la Freebox Ultra un composant aux capacités multiples, mais qui ne semble pas être utilisé pour l’instant.

A quoi sert donc cette puce ? C’est la question que se pose le youtubeur et ingénieur Deus Ex Silicium dans sa vidéo d’analyse de l’électronique de la Freebox Ultra. S’il a su identifier l’ensemble des composants présents sur la carte mère avec assez de précision, sur la face arrière, il est tombé sur une puce dont la présence est “intrigante“.

Si le modèle en lui même est connu, à savoir un micro contrôleur 32bits ARM Cortex cadencé à 48 MHz, de la famille RA2E1 du fabricant Renesas, son utilité l’est beaucoup moins. Ce composant “assez complet en termes de fonctionnalités” fait en effet usage des 2 quartz externes, est en lien avec le CPU et aussi avec plusieurs autres organes de la carte mère. Il est par ailleurs relié à un connecteur à 8 broches mais sur lequel rien n’est branché dans la Freebox. Ce dernier est par ailleurs situé à côté du port SFOP 10 Gbit.

De l’aveu de l’ingénieur en micro-électronique, il est difficile de savoir à quoi sert ce micro-contrôleur “sans faire de rétro-ingénierie plus approfondie“, ce qu’il ne s’exclut pas de faire plus tard. “Ce qui est sûr c’est que s’il est présent sur cette carte mère c’est qu’il a ou aura un rôle à jouer, sinon il n’y serait pas“, affirme-t-il. Deus Ex Silicium suppose ainsi que le composant est peut être déjà utilisé en interne, ou pourrait l’être à l’avenir dans le cadre d’une évolution du Server.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox