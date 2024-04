Canal+ La Chaine en Live offert trois mois aux nouveaux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Pop : comment l’activer, ce qu’il faut savoir

Si vous venez de souscrire à une Freebox Pop ou Ultra Essentiel, vous avez accès à trois mois offerts à la chaîne Canal+ en Live, Univers Freebox vous explique qui précisément peut en bénéficier et comment activer cette offre.

Une nouvelle offre surprise a été lancée par Free en fin de semaine dernière : les abonnés Freebox Pop ou Ultra Essentiel peuvent en effet bénéficier de trois mois offert à Canal+, la Chaîne en Live, qui était auparavant uniquement intégrée à la Freebox Ultra. Cette formule qui permet d’accéder au flux en direct de la chaîne de Vivendi est ensuite proposée à 15.99€/mois, sans engagement. Cependant, il y a quelques conditions à remplir pour pouvoir en profiter.

Il faut tout d’abord être équipé du player TV 4K (Pop) de l’opérateur de Xavier Niel. Il s’agit à ce jour du seul équipement compatible avec cette offre. De plus, elle n’est proposée qu’aux abonnés ayant souscrit après le 30 mars à une Freebox Pop ou Ultra Essentiel, et la promotion doit être réclamée dans les deux mois suivant l’activation de votre ligne.

Pour activer cette offre spéciale, la manipulation est assez simple et doit être effectuée depuis votre décodeur. Il vous suffit de vous rendre sur la chaîne via le canal 4 de votre player, puis de sélectionner l’offre qui vous intéresse. À noter, vous vous verrez également proposer plusieurs promos sur différentes offres Canal. Ces dernières sont aussi proposées uniquement durant les deux premiers mois de votre abonnement, à vous de choisir de laquelle vous souhaitez bénéficier pendant trois mois. Il vous faut ensuite suivre les indications données à l’écran. L’offre choisie sera activée automatiquement sur votre ligne Freebox. Vous n’avez pas besoin de réaliser d’autres démarches administratives. Vous recevrez une confirmation par email ou directement sur votre interface TV indiquant que l’activation a été réalisée avec succès et que vous pouvez commencer à profiter de la chaîne.

A noter, il est possible de changer d’offre depuis votre espace client Canal+ à tout moment et si vous voulez gérer votre abonnement, notamment pour le résilier, c’est sur cet espace qu’il faudra se rendre. Pour toutes questions, il faudra également contacter le service client de la firme de Vivendi, disponible par téléphone au 09.70.82.08.15 (service gratuit + prix appel).

