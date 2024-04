Free Pro change de statut et annonce préparer de nouveaux modèles d’offres

L’opérateur B2B renforce ses liens avec le géant américain Broadcom et s’ouvre déjà au cloud computing en offrant des licences VMware à ses partenaires.

Cela ne vous dit peut-être rien mais il s’agit d’une étape importante pour la filiale B2B d’Iliad. Free Pro annonce ce 30 avril devenir désormais un partenaire de niveau Pinnacle du programme de partenariat Broadcom Advantage en tant que fournisseur de services cloud VMware (VCSP).

L’opérateur annonce en effet faire partie en France des partenaires privilégiés sélectionnés par le géant américain spécialisé dans les équipements de télécommunication pour atteindre ce statut, avec des exigences strictes.

“Pinnacle est le niveau de programme le plus élevé dans le programme Broadcom Advantage. Les partenaires sont les plus investis et stratégiques de Broadcom, avec des certifications étendues, des résultats significatifs en termes de ventes et de services, ainsi que de fortes perspectives d’évolution technologique et de croissance”, indique Free Pro dont la maîtrise technologique de ses équipes est aujourd’hui récompensée.

“Avec ce nouveau statut, Free Pro proposera bientôt de nouveaux modèles d’offres plus adaptés techniquement et économiquement aux besoins de ses clients. Nous sommes déjà en mesure d’offrir des licences VMware à nos partenaires pour leur permettre de continuer à évoluer sur cette plateforme technologique”, indique enfin l’opérateur qui comptent aujourd’hui plus de 50 000 entreprises clientes.

