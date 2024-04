Mediawan (Xavier Niel) réalise le plus gros coup de son histoire et poursuit son expansion

Mediawan s’empare de Leonine Studios et franchit une étape importante dans sa stratégie visant à créer un studio paneuropéen avec une forte présence sur tous les marchés clés.

Pour devenir un champion mondial des contenus, le groupe audiovisuel Mediawan enchaîne les acquisitions en Europe même aux USA avec le rachat fin 2022 de Plan B, la société de production de Brad Pitt. Ce 29 avril, Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton est franchi une étape cruciale dans son expansion, à la hauteur de ses ambitions avec le rachat de Leonine Studios, dont il détenait déjà 25 % et avec qui il a créé en 2021 une joint-venture pour acquérir 51 % du producteur britannique de fiction Drama Republic.

Lorsque l’opération sera finalisée d’ici cet été, Mediawan détiendra 100% de cette société allemande considéré comme l’un des plus grands studios indépendants du marché germanophone. Selon le Financial Times, Leonine sera ainsi valorisée à environ 500 millions d’euros.

“La combinaison favorisera une collaboration encore plus étroite entre les entreprises et établira Mediawan comme un studio de premier plan avec une présence mondiale dans 13 pays, 85 étiquettes, un catalogue d’environ 30 000 heures de contenu premium et un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros”, annonce un communiqué.

Cette fusion permet ainsi à Mediawan de pénétrer dans la région germanophone et d’approfondir son banc de talents dans la production de contenu scénarisé avec l’ajout des labels de production primés de Leonine directement à son réseau de producteurs internationaux. L’ajout du vaste catalogue de studio allemand, y compris les droits sur plus de 4 000 titres, confirme l’ambition de Mediawan de devenir un studio véritablement paneuropéen avec une présence de plus en plus mondiale, dédié à attirer les meilleurs talents créatifs et à fournir du contenu premium dans le monde entier.

Leonine a produit et coproduit des titres à succès international et acclamés par la critique tels que “The Lives of Others”, “School of Magical Animals”, “Dark”, “The Gryphon”, “Crooks”, “Juan Carlos-Downfall of The King” et “The Cleaners”, et détient les droits sur des titres à succès tels que la franchise “John Wick”, “Hunger Games – The Ballad Of Songbirds and Snakes”, “Knives Out”, “Everything, Everywhere All At Once” et “The Zone of Interest”.

La présence du Mediawan couvre maintenant 13 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Scandinavie, le Benelux et le Royaume-Uni en Europe, ainsi que des opérations en Afrique, en Asie et aux États-Unis.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox