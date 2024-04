Free récompense ses “Top Ones”

Les meilleurs conseillers des boutiques Free de l’année 2023 ont été récompensés par Xavier Niel en personne.

Si son réseau de distribution ne cesse de s’étoffer avec 235 boutiques recensées dans l’Hexagone, Free n’oublie pas de mettre en lumière ses meilleurs conseillers. Jeudi dernier, l’opérateur a ainsi accueilli au sein de son siège social parisien ses “Top Ones” à savoir les meilleurs éléments de ses boutiques pour célébrer “leurs performances exceptionnelles”, fait-il savoir sur compte Linkedin.

En présence notamment de Xavier Niel et Nicolas Thomas directeur général de Free, cette journée a été l’occasion de récompenser et “mettre en lumière l’engagement inégalé et la mobilisation de nos conseillers qui, jour après jour, accompagnent nos abonnés”, félicite l’opérateur.

Les boutiques Free sont aujourd’hui conçues pour répondre à différents besoins et vendre les produits de l’opérateur, de la souscription à un forfait mobile, à une offre Freebox ou acquérir un nouveau smartphone. Les conseillers ont pour mission de guider les abonnés et prospects dans leurs démarches et répondre leurs questions.

