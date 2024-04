Free Mobile veut faire évoluer ses équipements voix et cherche “la perle rare”

L’opérateur recherche activement un maître de la VoLTE pour améliorer ses équipements.

Devenir ingénieur VoIP et voix sur 4G chez Free Mobile, cela vous tente ? L’opérateur a lancé une opération de recrutement via son compte Linkedin afin d’attirer des talents ou plutôt “LA perle rare qui rejoindra notre équipe Cœur de Réseau, et permettra à nos abonnés de profiter de toute la puissance de la 4G/5G Free”.

Ce poste est hautement spécialisé, l’heureux élu travaillera à la fois sur la voix mobile et le roaming, répartie sur plusieurs entités dans diverses régions, notamment en France métropolitaine, à Mayotte, à La Réunion et dans les Caraïbes.

Il devra notamment “développer et établir la roadmap d’évolution des différents équipements VoIP/VoLTE”, précise Free et participer à l’intégration de nouveautés dans l’architecture télécom de l’opérateur.

Parmi les compétences exigées, figure notamment une expérience significative sur le réseau VoLTE et sur les protocoles ou encore “une connaissance de l’architecture réseau 3G, 4G dans sa globalité et des principaux messages protocolaires (localisation, appels, sms, data, mobilité)”. Si vous souhaitez postuler et découvrir en détail cette offre d’emploi, cela se passe ici.

