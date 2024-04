Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox passe un cap important, un WiFi sécurisé par Free, la TV bousculée…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

15 avril 2020 : les boutiques Free passent au virtuel en pleine crise

La crise sanitaire de 2020 a forcé de nombreux changements rapides pour les opérateurs. L’un d’entre eux résidant en une seule question : comment assurer le service client fourni dans une enseigne physique si ces dernières sont fermées et tout le monde est confiné ?

Free avait ainsi du s’adapter en faisant passer son réseau de distribution à distance avec la possibilité pour les employés des Free Center de rappeler les usagers et abonnés par téléphone, grâce à une page de rendez-vous possible depuis le site de l’opérateur. Une fois les contraintes de confinement levées, la situation est bien sûre revenue à la normale et les abonnés ont pu retrouver leurs Free Center.

16 avril 1987 : La première chaîne quitte le service public

La chaîne Télévision Française 1, plus connue grâce à son acronyme TF1, qui était publique depuis sa création en 1975 passe dans les mains de Martin Bouygues en 1987. La CNCL (Commission Nationale de la Communication et des Libertés, soit l’ancêtre du CSA) a choisi le groupe Bouygues qui est depuis le possesseur de la chaîne TF1.

Son introduction en bourse se fera le 21 juillet de cette même année et supprimera donc les revenus provenant de la redevance télévisuelle. C’est également le début de l’ère de divertissement sur cette chaîne puisque l’on verra apparaître cette année divers programmes devenus cultes comme le Club Dorothée (pour les plus jeunes) ou la Roue de la fortune.

Pour les nostalgiques, Univers Freebox vous a retrouvé la première émission du Club Do !

18 avril 1964 : naissance de France 2… ou presque

Et on double le nombre de chaîne à la télé ! La naissance d’un monument de la télévision, sous un ancien nom ! Après une émission expérimentale en décembre 1963, la diffusion d’un programme quotidien sur la deuxième chaîne de la RTF commence officiellement le 18 avril 1964. Elle changera de nom rapidement, pour devenir la Deuxième chaîne de l’ORTF en juin de la même année, pour enfin embrasser le nom d’Antenne 2 en 1975. Pour les plus jeunes, ou en tout cas ceux nés après le 7 septembre 1992, vous connaissez cette chaîne sous le nom de … France 2.

19 avril 2006 : Free lance la Freebox HD

Nous fêtons cette semaine l’anniversaire d’une ancienne Freebox , la 5ème version de la box de l’opérateur. Nommée sobrement Freebox HD lors de son lancement le 19 avril 2006, elle était pour la première fois composée de deux modules. Une nouveauté qui a permis d’apporter de nombreuses innovations : modem ADSL 2+, décodeur TV HD, tuner TNT mais aussi mediacenter, jeux, applications, Wi-Fi Mimo, disque dur de 40Go, multiposte…

19 avril 2012 : Free annonce l’arrivée de son réseau Wi-Fi sécurisé

À peine trois mois après le lancement de son offre Free Mobile, l’opérateur propose le 19 avril 2012, un nouveau service pour ses abonnés au forfait à 19.99€ en offrant l’accès à un réseau internet nomade via FreeWifi Secure. Une première en France puisque les abonnés avaient ainsi l’opportunité de basculer de leur connexion 3G à internet en illimité et en Wi-Fi grâce à 4 millions de hotspots. Le tout est entièrement sécurisé grâce à la technologie EAP-SIM.

20 avril 2005 : Free étend la capacité de souscrire à son offre Triple-play

Pour la première fois, en 2005, Free permettait de souscrire à une offre Triple Play ADSL sans disposer d’un abonnement téléphonique. En effet, il était auparavant nécessaire de disposer d’une ligne téléphonique avant de souscrire à un forfait ADSL. L’opérateur de Xavier Niel a supprimé ce critère avec l’offre “Total Freebox sur Numéro Inactif” lancée le 20 avril 2005. Elle permettait aux personnes dans les zones dégroupées ne disposant pas encore d’une ligne téléphonique de souscrire à ses offres sans devoir au préalable ouvrir une ligne téléphonique auprès de France Télécom. Cela permettait ainsi d’économiser les frais d’accès d’ouverture de ligne et les mensualités d’abonnement lié à cette dernière, soit 55€ et 13.99€ par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox