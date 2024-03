Après avoir supervisé les lancements des Freebox Pop et Ultra, ainsi que de Free Proxi, Aude Durand devient Directrice Générale Déléguée d’Iliad

Une nouvelle Directrice Générale Déléguée pour Iliad, qui a déjà géré parmi les projets les plus importants de Free et de Xavier Niel.

Le Groupe Iliad annonce ce soir que son Conseil d’Administration, sur proposition de Thomas Reynaud son Directeur Général, a nommé ce jour Aude Durand en qualité de Directrice Générale Déléguée.

Aude était depuis 2020 la Directrice Générale Adjointe d’Iliad Holding et a piloté, à ce titre, plusieurs projets structurants du Groupe. Elle a notamment supervisé les lancements des Freebox Pop et Ultra, la création du service d’assistance de proximité Free Proxi et la structuration des équipes data du Groupe.

En charge par ailleurs de la stratégie du Groupe en matière d’intelligence artificielle, elle a aussi piloté la création à Paris du laboratoire de recherche indépendant sur l’IA nommé Kyutai et lancé par Xavier Niel. Elle est également Présidente de Scaleway et de Free Pro. Aude Durand est par ailleurs membre du Conseil d’Administration de Millicom, l’opérateur qui est présent en Amérique du Sud et dont Xavier Niel est actionnaire ainsi que de Monaco Telecom, codétenu par le Gouvernement de Monaco et Xavier Niel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox