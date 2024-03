43 millions de personnes “potentiellement” concernées par une cyberattaque visant France Travail

France Travail ciblé par une cyberattaque qui pourrait concerner 43 millions de personnes.

Ce mercredi 13 mars, France Travail (ex Pôle emploi) a annoncé avoir été ciblé par une cyberattaque qui concernerait potentiellement 43 millions de Français.

Dans un communiqué, l’établissement public déclare : “la base de données qui aurait été extraite de façon illicite contient les données personnelles d’identification des personnes actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr. C’est donc potentiellement les données personnelles de 43 millions de personnes qui ont été exfiltrées”.

D’après la CNIL, qui indique enquêter sur cet incident, les mots de passes et coordonnées bancaires ne sont pas concernées, mais la fuite concernerait tout de même les noms et prénoms, les numéros de Sécurité sociale, les identifiants France Travail, les adresses mail et postales ainsi que les numéros de téléphone.

