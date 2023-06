Xavier Niel grimpe encore au capital de Milicom, un groupe de télécoms important en Amérique du Sud

Connu pour sa marque Tigo en Amérique du Sud, le groupe Milicom voit la participation de Xavier Niel et sa Holding Atlas Investissement s’élever désormais à 24,18%.

Après une entrée au capital à hauteur de 6,99% en novembre 2022 puis à 19,6% en février dans le groupe de télécoms luxembourgeois Millicom International Cellular, le fondateur d’Iliad-Free porte aujourd’hui sa participation à 24,18 %, selon un dossier déposé le 25 mai auprès de la SEC (organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers).

Sur son site, Atlas indique considérer Millicom comme une opportunité d’investissement attrayante grâce à sa solide position de leader du marché régional en Amérique latine, ses actifs de haute qualité et sa marque forte Tigo : “Millicom fait preuve d’un solide bilan d’exécution, y compris la croissance sur le marché, la sortie complète de ses opérations africaines et le développement de son activité Fintech Tigo Money”. Selon plusieurs médias, Millicom a achevé récemment avec succès la séparation de ses tours en une entité distincte nommée Lati, laquelle prend désormais en charge l’exploitation d’environ 10 500 pylônes répartis sur huit marchés en Amérique centrale et du Sud.

En 2017, le fondateur d’Iliad a déjà eu affaire à Milicom en lui rachetant le deuxième opérateur mobile du Sénégal « Tigo » via un consortium. Tigo deviendra ensuite Free Senegal. Il ne s’agit pas d’un projet industriel d’Iliad, l’opérateur sénégalais reprend simplement la marque Free tout en restant une entité indépendante. De son côté, la holding de Xavier Niel n’en est pas à son premier coup d’essai. En septembre dernier, Atlas a pris une participation de 2,5% dans le groupe Vodafone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox