Free : “la Freebox Ultra fait un carton”

La Freebox Ultra démarre pied au plancher commercialement selon l’opérateur.

Quoi de mieux que fêter ses 25 ans et autant d’années d’innovation. A l’occasion de la publication ce 14 mars de ses résultats annuels à la fois commerciaux et financiers, le directeur général de la maison-mère de Free a listé 10 éléments qui démontrent la grande forme du groupe à la fois en France où il recrute plus que ses concurrents sur le fixe et le mobile depuis 2 ans mais aussi dans les autres géographies dans lesquelles il est présent.

L’un d’entre-eux retient forcément l’attention puisque pour la première fois, Free donne une indication sur les ventes de sa toute nouvelle Freebox Ultra lancée le 30 janvier dernier. Près d’un mois et demi après sa commercialisation, “la Freebox Ultra fait un carton”, se félicite Thomas Reynaud sans donner les premiers chiffres de recrutement.

En 2020, la Freebox Pop dont la gamme est inférieur au nouveau bolide technologique de Free, avait séduit près d’1 million d’abonnés en 6 mois. En 2019, l’opérateur avait annoncé avoir écoulé cette fois 100 000 Freebox Delta en deux mois et parlait d’un “énorme succès”. Une comparaison aujourd’hui entre la nouvelle et l’ancienne box haut de gamme de Free n’a pas vraiment d’intérêt puisque la stratégie commerciale n’est plus du tout la même. Le Player Devialet de la Freebox Delta était facturé 480€ ce qui en a rebuté beaucoup. La Freebox Ultra, elle, inclut le player TV 4K de Free et se décline dans une version 10€/mois chère, sans l’armada de contenus inclus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox