Free écoule plus de box internet que ses rivaux pour la 2ème année consécutive et bat un record vieux de 10 ans

Free annonce avoir séduit 234 000 nouveaux abonnés sur le fixe en 2023, c’est seulement 2000 abonnements de plus que son dauphin Bouygues Telecom, mais cela suffit à remporter le titre de meilleur recruteur de l’année.

Sans l’appui de la nouvelle Freebox Ultra lancée début 2024, Free peut se targuer d’avoir signé une nouvelle fois une performance commerciale de haut vol en 2023 tout en conservant son leadership de 2022. Ce 14 mars, l’opérateur lève le voile sur ses résultats annuels sur le fixe. Après avoir livré un mano à mano avec Bouygues Telecom durant les 9 premiers mois de l’année, Free s’est finalement démarqué en finissant l’année sur les chapeaux de roues en recrutant 100 000 nouveaux abonnés sur le segment lors du 4e trimestre, “ce qui représente notre meilleure performance trimestrielle depuis 10 ans”, se félicite le FAI. Sur l’année 2023, Free a ainsi engrangé 234 000 nouveaux abonnés nets Haut et Très Haut Débit, juste devant son rival Bouygues et ses 232 000 abonnés gagnés en 12 mois. Derrière, Orange est à la peine avec la perte de plus de 100 000 abonnés sur le segment. SFR est également dans le rouge et dévoilera ses chiffres prochainement.

Les résultats très solides de Free sur le fixe sont tirés une nouvelle fois par la migration de son parc ADSL vers la fibre et la conquête de nouveaux clients. Sur le FFTH, Free a ainsi séduit 858 000 nouveaux abonné (+244 000 lors du T4), et se classe second derrière Orange. Le taux d’adoption à la fibre chez Free atteint désormais 74,4%, l’opérateur compte 7,414 abonnés fixe dont 5,51 millions fibre.

Le FAI disposait fin décembre 2023 de 35,3 millions de prises raccordables en France. le revenu moyen par abonné Freebox a lui augmenté de 4,5% en un an à 35,7€/mois. Son taux de churn (résiliation) est en revanche en baisse, ce qui consolide un peu plus ses performances.

