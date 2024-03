Imbattable, Free Mobile met une vraie raclée à Orange, Bouygues et SFR sur le gain d’abonnés en 2023

Free Mobile passe le cap des 15 millions d’abonnés en recrutant trois fois plus d’abonnés que ses poursuivants en 2023.

Et la stratégie gagnante est décernée à…. Free Mobile. Seul opérateur à ne pas avoir augmenté ses prix en 2023 malgré l’inflation, l’ex-trublion tire aujourd’hui profit de son choix de ne jamais avoir touché au prix de ses deux forfaits historiques, ajouté à cela sa promesse de ne rien changer d’ici 2027. Tout comme en 2022, l’opérateur conserve sa place de meilleur recruteur sur le segment. Et cette fois, force est de constater que l’écart creusé sur ses rivaux est colossal. Lors de la publication de ses résultats annuels ce 14 mars, Free Mobile annonce avoir séduits 787 000 nouveaux abonnés nets . De leur côté, Bouygues Telecom et Orange ont respectivement écoulé 232 000 et 214 000 forfaits mobiles. Dans le rouge, SFR a lui perdu 353 000 abonnés sur le segment lors des 9 premiers mois de l’année, ses résultats annuels sont fixés la semaine prochaine.

Calculs effectués, Free Mobile a ainsi recruté en 12 mois 1,7 fois plus d’abonnés qu’Orange et Bouygues réunis, soit plus de 3 fois que chacun d’entre-eux individuellement. Rien que sur ses forfaits Série Free et 5G 250 Go, l’opérateur a séduit 916 000 nouveaux abonnés nets. Le nombre d’abonnés au forfait 2€ continue de baisser (-129 000 en 12 mois). Ces performances très solides lui permettent de passer le cap des 15 millions d’abonnés mobiles.

“Au 4ème trimestre, ce sont 213 000 nouveaux abonnés nets que nous avons recruté, soit la meilleure performance commerciale au cours d’un 4ème trimestre, traditionnellement très concurrentiel, depuis le T4 201”, précise l’opérateur.

A ses yeux et cela paraît logique, “cette très belle performance trouve sa source dans notre politique de prix inchangée dans un contexte inflationniste, dans l’amélioration de la couverture réseau et des performances en termes de débits qui ont été confirmées par l’enquête annuelle de l’ARCEP sur la qualité des services mobiles et dans l’appétence de notre offre convergente”.

Son chiffre d’affaires services Mobile a ainsi progressé de 6,4 % en 2023 à 2,42 milliards d’euros (623 millions d’euros au 4ème trimestre, + 6,1 %). L’ARPU (revenu moyen par abonné) facturé aux abonnés s’établit à 12,1 euros, en croissance de 2,5 % et reflète un effet mix favorable : “à fin 2023, la base d’abonnés 4G/5G (et série Free) représentait 74 % de la base d’abonnés mobiles contre 72 % à fin 2022 “.

