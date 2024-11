Toutes les chaînes Canal+ offertes : la sélection ciné à ne pas louper cette semaine pour les abonnés Freebox

Univers Freebox vous propose une petite sélection de programmes pour profiter à fond du cadeau fait par Canal+ avec l’accès à toutes ses chaînes sur myCanal.

Abonnés Freebox, profitez de tous les contenus de Canal+ pendant 1 mois gratuitement sur myCanal, grâce à TV by Canal ou Famille by Canal (option à activer sans surcoût). En effet, à l’occasion de ses 40 ans, la chaîne a annoncé mettre à disposition de tous ses abonnés les chaînes Canal+ (CANAL+ Foot, CANAL+ Sport, CANAL+ Premier League, OCS, CANAL+ Cinéma(s), Ciné+ Frisson, Ciné+ Emotion, Ciné+ Family, Ciné+ Festival, Ciné+ Classic) via la plateforme myCanal.

Les clients Freebox Révolution avec TV by Canal, Delta avec Player Devialet ou Pop, Ultra, Ultra Essentiel puisqu’ils disposent tous de TV by Canal inclus, mais aussi les autres abonnés Freebox Pop, One, Révolution Light et Crystal en activant sur leur espace abonné l’offre Famille by Canal qui est désormais offerte sans limite de durée. Vous pouvez donc vous connecter à myCanal sur l’un des très nombreux supports compatibles avec l’application en utilisant vos identifiants Freebox. Il y a un très large éventail de choix et si vous pouvez toujours chercher par vous-même ce qui vous plaît, Univers Freebox vous propose une petite sélection de contenu, majoritairement des films, qui pourraient vous intéresser cette semaine.

Vendredi 8 novembre

A 21h, sur Canal+ Box Office, vous pourrez vous offrir un moment en famille devant Wish : Asha et la bonne étoile. Une des dernières grandes productions Disney dans laquelle Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif, vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis, le Roi Magnifico et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut réellement produire des miracles…

Dans une toute autre ambiance, vous pouvez zapper sur Canal+ Grand écran à 21 :04 pour regarder La vie des autres. Au début des années 1980, en Allemagne de l’Est, l’auteur à succès Georg Dreyman et sa compagne, l’actrice Christa-Maria Sieland, sont considérés comme faisant partie de l’élite des intellectuels de l’Etat communiste, même si, secrètement, ils n’adhèrent aux idées du parti. Le Ministère de la Culture commence à s’intéresser à Christa et dépêche un agent secret, nommé Wiesler, ayant pour mission de l’observer. Tandis qu’il progresse dans l’enquête, le couple d’intellectuels le fascine de plus en plus…

Samedi 9 novembre

Pour un samedi survitaminé, rien de mieux qu’un peu de kung-fu, à 21h04 sur Canal+ Grand écran avec Big Boss, premier film majeur de Bruce Lee. Cheng Chao-an (Bruce Lee), un jeune émigrant chinois part chercher du travail en Thaïlande. Il pratique le kung-fu, mais a promis à sa mère de n’utiliser contre personne ses aptitudes au combat. Embauché dans une fabrique de glace, Cheng découvre peu de temps après que son usine sert de façade à de redoutables trafiquants de drogue qui n’hésitent pas à tuer leurs ouvriers et les curieux. Il rompra finalement sa promesse pour lutter seul contre les trafiquants et déjouer leurs agissements.

Loin des coups de poings mais toujours dans l’action, un match de Premier League est diffusé à 20:55 à savoir Liverpool – Aston Villa sur Canal+ Foot. Mais si vous êtes plus d’humeur pour du grand spectacle, vous pouvez vous tourner vers Godzilla x Kong : Le nouvel empire, à 21h sur Canal+ Box Office. Le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace encore secrète qui risque de les anéantir et qui met en danger la survie même de l’espèce humaine. Destruction et gigantisme sont au rendez-vous.

Dimanche 10 novembre

Si vous avez envie de vous plonger dans du grand cinéma d’époque français, rendez-vous à 22:37 sur Canal+ Box Office pour Les trois mousquetaires : D’Artagnan. Réinterprétation du classique de la littérature d’Alexandre Dumas, ce film promet un grand casting, des moments de capes et d’épées et du grand spectacle pour finir en beauté votre weekend.

Si vous êtes déprimé parce que vous allez reprendre le travail bientôt, malgré un jour ferié, pourquoi ne pas se tourner vers Comme un Lundi, à 21h sur Canal+ Cinemas ? En plus de découvrir une comédie japonaise plutôt appréciée, vous devriez pouvoir vous régaler des aventures des protagonistes : votre boss vous harcèle ? Vos collègues vous épuisent ? Vous ne voulez plus retourner au bureau ? Vous n’imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues ! Car, en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle… qui recommence chaque lundi ! Entre deux rendez-vous client, réussiront-ils à trouver la sortie ?

Lundi 11 novembre

Une des comédies populaires de la bande à Fifi vous attends pour clôturer le long weekend : Alibi.com, à 21h04 sur Canal+ Grand Ecran. Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients…

Et pour les amateurs de musique, rendez-vous à 21h sur Canal+ Docs, avec Tina, la célébration ultime d’une superstar mondiale mais aussi le portrait intime d’une femme qui a surmonté de nombreux obstacles tout au long de sa carrière, créant ainsi son identité et son héritage selon ses propres règles. Depuis ses débuts en tant que reine du R&B jusqu’à ses tournées historiques à guichets fermés dans les années 80, Tina Turner tire le rideau pour nous inviter dans son monde privé comme elle ne l’a jamais fait auparavant. Révélant ses luttes les plus intimes et partageant certains de ses moments les plus personnels, TINA est l’album déterminant et inspirant de l’une des plus grandes survivantes de la musique moderne.

Mardi 12 novembre

Du grand cinéma de science fiction vous attend à 21h00 sur Canal+ Box Office avec Dune : Deuxième Partie. Après les évènements du premier film, Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Si vous avez envie de rester ancré dans le réel, rendez-vous à 21:00 sur Canal+ Sport avec Voyages au bout de l’effort. On y suit Victor dans la préparation de ses défis extrêmes : plonger dans la glace, faire de la chute libre, survivre seul en forêt, courir l’Iron Man (l’un des triathlons les plus difficiles au monde). À chaque étape, il fait appel à un expert, qu’il soit athlète, médecin, explorateur ou coach.

Mercredi 13 novembre

Vous pouvez poser vos bottes sur la tables et partir dans le grand ouest à 21 04 sur Canal+ Grand Ecran pour regarder Pale Rider : le cavalier solitaire, de Clint Eastwood. Les derniers chercheurs d’or indépendants de LaHood, bourgade minière de Californie, sont harcelés par les hommes de main du puissant Roy LaHood. Ce dernier a fondé la ville qui porte son nom et exploite une mine qui s’épuise. Il cherche à récupérer les parcelles des indépendants. Les malfrats partis, la jeune Megan (Mélanie dans la version française) Wheeler enterre son chien, innocente victime, et prie. C’est à ce moment que surgit de la montagne un cavalier solitaire tout de noir vêtu. Il est pasteur, comme l’atteste son col blanc, mais nul ne connaît son passé ni même son nom. Hull Barret, opposé depuis longtemps à Roy LaHood, l’accueille sous son toit. Roy Lahood fait appel à des tueurs à gages. Le pasteur ne va pas tarder à prouver ses qualités de tireur, élimine ses ennemis — dont le chef est surpris de le reconnaître juste avant de mourir — et disparaît.

Si vous souhaitez voyager dans notre monde bien à nous, allez sur Canal+ à 21 09 pour regarder Les mystères de Venise. Pour les 40 ans de Canal+, l’équipe des Nouveaux Explorateurs se retrouve à Venise pour une émission spéciale, où ils partent à la découverte des secrets de la Sérénissime.



Jeudi 14 novembre

Entre l’espace et les frissons pour ce jeudi, vous pourrez passer sur Canal+ Grand écran pour suivre à 21h04 Passengers. Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains…

Si vous cherchez à vous faire peur et qu’Halloween ne vous a pas suffi, allez sur Canal+ Box Office à 21h pour L’Exorciste : Dévotion, sixième film de la franchise. Depuis que sa femme, enceinte, a perdu la vie au cours d’un séisme en Haïti douze ans plus tôt, Victor Fielding élève, seul, leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Katherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé… Dès lors, d’étranges événements s’enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes: Chris MacNeil.



