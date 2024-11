Un nouvel opérateur internet américain par satellite va débarquer en France, l’Arcep va l’autoriser à utiliser des fréquences

ViatSat a sollicité en septembre une autorisation d’utilisation de fréquences auprès de l’Arcep. Après étude du dossier, le régulateur des télécoms français va donner son feu vert. Une consultation publique est aujourd’hui lancée pour recueillir les avis des acteurs du secteur des télécommunications.

L’Arcep vient de publier une consultation publique concernant la demande d’autorisation de fréquences pour l’entreprise américaine spécialisée dans les télécommunications par satellite ViaSat. Le groupe souhaite établir et exploiter sur le territoire français un réseau ouvert au public du service fixe par satellite afin de fournir des services de communications pour des stations terriennes en mouvement.

Dans un courrier électronique en date du 18 septembre 2024, Viasat Inc. a ainsi sollicité l’autorisation d’utiliser plusieurs bandes de fréquences spécifiques. Celles-ci incluent les bandes 29,8205-29,8317 GHz, 29,8182-29,8294 GHz et 29,8771-29,8884 GHz pour les communications de la Terre vers l’espace, ainsi que les bandes 19,2019-19,2515 GHz, 19,2124-19,2480 GHz et 20,0562-20,1058 GHz pour les communications de l’espace vers la Terre. Ces fréquences permettraient l’exploitation d’un service fixe par satellite pour des stations terriennes en mouvement, connues sous le nom d’ESOMPs (Earth Stations On Mobile Platforms).

“Dans ce contexte, et après étude des éléments du dossier, l’Arcep envisage d’autoriser la société Viasat Inc. à utiliser ces fréquences”, apprend-on.

L’objectif de Viasat pourrait donc être de fournir des services de communication stables et rapides aux utilisateurs mobiles, que ce soit pour les véhicules terrestres, maritimes ou aériens, grâce à un réseau de satellites en orbite. Ce type de réseau, qui s’inscrit dans l’évolution des services de connectivité par satellite, répond à une demande croissante pour des solutions de communication performantes sur des plateformes mobiles, même dans des zones éloignées ou mal desservies par les réseaux terrestres. Historiquement, Viasat connecte les foyers, les entreprises, les gouvernements et les forces armées grâce à l’internet par satellite et des solutions de connectivité.

L’Arcep invite toutes les parties prenantes, opérateurs télécoms, industriels, associations de consommateurs et le grand public à participer à cette consultation publique. Les contributions sont ouvertes jusqu’au 9 décembre 2024 à 18h00, et seules celles reçues avant cette date limite seront prises en compte.

