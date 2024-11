Orange annonce offrir 40 chaînes à ses abonnés durant une semaine. Chez Free vous êtes gâtés car elles sont déjà presque toutes incluses avec la Freebox

L’occasion de découvrir gratuitement une quarantaines de chaînes habituellement payantes sur la Livebox.

Orange vient d’annoncer qu’il proposait à ses abonnés Livebox de découvrir gratuitement 40 chaînes en clair et des centaines de programmes à la demande, du 14 au 20 novembre. Ces chaînes seront accessibles sur les décodeurs d’Orange mais aussi via les diverses applications sur smartphones, tablettes etc.

Vous pouvez ainsi retrouver :

Des chaînes de divertissement : Téva, Paris Première, TV Breizh et AB1

Des chaînes cinéma : Paramount et Paramount+1

Des chaînes jeunesse : Boomerang, Boomerang+1, Tiji, Cartoonito, Canal J, Nickelodeon, Nickelodeon+1, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen.

Des chaines découverte : Automoto, Histoire TV, myzentv, science&vie TV, Animaux, Crime District, Chasse et pêche, Toute l’histoire et Ushuaïa TV.

Des chaînes pop culture : Comedy Central, Game One, Tech&Co, MCM, etc.

Des chaînes musique : M6 Music, RFM TV, Melody, Trace Latina, etc.

A noter que la quasi totalité de ces chaînes sont incluses dans la Freebox, soit dans le bouquet basic, soit dans TV by Canal inclus avec les Freebox Delta, Ultra et Révolution, soit dans le bouquet Famille by Canal, qui est maintenant inclus avec les autres Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox