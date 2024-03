Free propose le bouquet Famille by Canal et ses 40 chaînes aux nouveaux abonnés Freebox Révolution Light

Pas de TV by Canal inclus pour les abonnés Freebox révolution Light mais la possibilité d’opter pour Famille by Canal à 4,99€/mois pour 40 chaînes diversifiées supplémentaires.

C’est désormais l’offre d’entrée de gamme de Free. Affichée à 29,99€/mois, la nouvelle Freebox Révolution Light est comme son nom l’indique une version allégée de la précédente même si en matière de hardware rien ne change. Cet abonnement n’inclut ainsi pas les chaines TV by Canal, ni les appels vers les mobiles (proposés en option à 2,99€/mois), de quoi faire baisser le prix de 15€ par rapport à la précédente formule (44,99€ la seconde année).

Si l’offre Light inclut tout de même 230 chaînes TV et les services de replay ou encore le service de vidéo à la demande OQEE Ciné, il faudra désormais payer une option pour accéder à un bouquet Canal+. A l’instar de la Freebox Pop depuis avril 2023, Free permet aux abonnés Freebox Révolution Light de souscrire à Famille by Canal au prix de 4,99€/mois depuis leur espace abonné.

Celui-ci comprend de nombreuses chaînes du bouquet TV by Canal sanspar exemple les chaînes sportives comme Eurosport, et Infosport+. On retrouve notamment Disney Channel, Gulli Max, Comédie+, Télétoon+, Paris Première, Polar+ et National Geographic.. L’appli myCANAL est également incluse afin d’accéder depuis n’importe où en France et dans l’UE aux chaines TV en direct et en replay.

Le bouquet Famille by Canal à 4,99€/mois est une option que vous pouvez résiliez quand vous le souhaitez, comme n’importe quel pack ou chaine de Freebox TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox