Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : arrivée importante de chaînes et replays sur les Freebox, de bonnes surprises pour certains abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé les 4 chaînes Universal+ (13ème Rue, SYFY, E! et Dreamworks) mais aussi les Replay sur toutes les Freebox avec 1 mois offert.

Les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal disposent pour leur part désormais d’Universal+ inclus sans surcoût, en activant l’option depuis leur espace abonné. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Delta, Révolution, Pop, mini 4K et One. Correction du problème d’authentification sur le serveur VPN IPsec IKEv2. Plus d’infos

Grosse nouveauté : Les 50 chaînes TV by Canal sont désormais incluses avec l’offre Freebox Ultra Essentiel. Plus d’infos…

Nouveau : Free lance DAZN et la chaîne Canal+ Ligue 1 sur les Freebox mais aussi sur Oqee. Un pack est proposé à 14,99€/mois. Plus d’infos…

La nouvelle chaîne américaine TLC de Warner bros Discovery est arrivée sur les Freebox (canal 64), incluse dans le bouquet basic. Elle remplace Discovery Science. Plus d’infos…

Free offre de nouveaux films pendant 2 ans à tous ses abonnés Freebox et Free Mobile premium comme Scary Movie V, Rencontres du Troisième Type, 1941, et Arrêtez-moi là. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC à récupérer gratuitement. il s’agit de ravitar : Recharged et vous devrez accomplir des missions dans chaque système solaire. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour d’OQee sur Player POP, Android TV et FireOS. Lors de la lecture d’un enregistrement, un indicateur du temps a été ajouté pour une meilleure lisibilité lorsque l’on navigue dans le contenu. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile frappe fort en lançant un nouveau forfait boosté en data (140 Go) à seulement 9,99€/mois pendant un an avant de basculer vers son offre premium. Plus d’infos…

Double authentification : Il n’est désormais plus nécessaire d’attendre un SMS de validation à chaque tentative de connexion à son espace abonné Free Mobile, il suffit d’enregistrer son navigateur. Plus d’infos…

Le tout dernier smartphone Honor est disponible en précommande chez Free Mobile et pour l’occasion, jusqu’à 300€ peuvent être économisés sur le Honor Magic6 Pro, avec un accessoire offert en prime. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Seuls les abonnés Crystal et V5 peuvent migrer vers la nouvelle offre Freebox Révolution Light. Les frais de migration et d’envoi leur sont offerts. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox