Free déploie une nouvelle mise à jour d’OQee sur Player POP, Android TV et FireOS, avec une petite amélioration

L’application TV de Free apporte une amélioration.

Free vient de déployer une nouvelle mise à jour d’OQee, sa plateforme de télévision. Cette nouvelle version estampillée 2.2.3 est ainsi en cours de déploiement progressif sur Player POP, Android TV et FireOS.

Cette mise à jour apporte une amélioration à savoir que, lors de la lecture d’un enregistrement, un indicateur du temps a été ajouté pour une meilleure lisibilité lorsque l’on navigue dans le contenu.

Proposée sans surcoût aux clients Freebox et aux abonnés au forfait 250 Go de Free Mobile, l’application donne accès à au moins 220 chaînes TV en direct incluses et à de nombreux replay, ainsi qu’à certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…). Elle donne aussi la possibilité d’enregistrer sur le cloud des programmes ou encore d’accéder directement à Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox