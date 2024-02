Nouvelle version pour l’application Univers Freebox sur Android : pour ne rien rater de l’actualité de Free

Univers Freebox publie une nouvelle version de son application sur Android.

Une nouvelle version de l’application Univers Freebox pour Android vient d’être publiée sur le Play Store. Estampillée 1.0.7 celle-ci intègre des corrections de bugs et une amélioration de l’affichage. Vous pouvez la télécharger gratuitement à l’adresse : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netavenir.universfreebox&hl=fr

Vous avez accès au mode clair ou sombre, que vous ayez un compte Freezone ou non, si vous décidez de vous connecter avec Freezone, alors les préférences seront synchronisées :

Le formulaire de connexion a été revu pour être plus simple et ergonomique :

Pour ceux qui dispose d’un iPhone ou d’un iPad, l’application Univers Freebox est disponible également sur l’AppStore.

Et bien sûr, Univers Freebox est également accessible et adapté sur les navigateurs web en version mobile et tablette.

