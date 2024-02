C’est parti pour TLC, la nouvelle chaîne de Warner incluse pour tous les abonnés Freebox

La chaîne a commencé à diffuser ses programmes sur les Freebox, remplaçant de fait ceux de Discovery Science.

L’aventure Discovery Science se termine, place à TLC ! La nouvelle chaîne du groupe Warner prend officiellement sa place sur la zapliste de toutes les Freebox. Elle a commencé à diffuser ses propres programmes sur le canal 64, y compris sur l’application Oqee et sur le site web oqee.tv.

Elle est disponible gratuitement pour les abonnés Freebox Ultra, Delta, Révolution, min 4K, Pop, One et même crystal et propose entre-autres des histoires sur des familles hors normes, des mariés enthousiastes, des docteurs hauts en couleur, des enquêteurs du paranormal ou des stylistes influents. Une chaîne portée sur la télé-réalité et les reportages donc. “TLC se fait la porte-parole de l’inclusion, de l’authenticité, de la positivité, en étant le témoin des parcours de vie inhabituels mais sans jamais porter de jugement” affirme la chaîne, qui se définit comme “la chaîne de l’extraordinaire au quotidien”.

