Free offre de nouveaux films pendant 2 ans à tous ses abonnés Freebox et Free Mobile premium

Cette semaine sur OQEE Ciné : du gore pour rire, de la SF culte, un thriller français et des aventures surnaturelles.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce 17 février, de nouveaux contenus font leur apparition, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports.

Parmi les nouveautés ce week-end sur OQEE Ciné : Scary Movie V. Cette parodie déjantée mixe tous les clichés des films d’horreur à la sauce comique, avec un improbable casting, de Charlie Sheen à Snoop Dogg sans oublier Lindsay Lohan.

La star de la semaine est Steven Spielberg. Preuve (s’il en était besoin) qu’un grand cinéaste peut s’illustrer dans tous les genres, avec deux films cultes : la SF féérique de Rencontres du Troisième Type et la comédie antimilitariste et délirante 1941.

Et sans transition aucune, Reda Kateb et Léa Drucker se feront face dans Arrêtez-moi là. Un chauffeur de taxi vit un véritable cauchemar quand il est injustement accusé d’enlèvement et incarcéré. Comment échapper à une machine judiciaire implacable ? Un thriller glaçant.

Et puis ceux qui souhaiteraient se laisser tenter par des aventures en famille, embarquez pour L’île aux Sorciers, où les âmes perdues tentent de se rappeler aux vivants… de gré ou de force. Frissons garantis. Les contenus ajoutés chaque semaine par l’équipe de Oqee Ciné resteront disponibles sur la plateforme pendant 2 ans.

