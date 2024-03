Free offre les frais de migration vers sa nouvelle Freebox Révolution Light

Seuls les abonnés Crystal et V5 peuvent migrer vers la nouvelle offre Freebox Révolution Light. Les frais de migration et d’envoi leur sont offerts.

En lancée le 30 janvier dernier en marge de la présentation de la nouvelle Freebox Ultra, l’offre Freebox Révolution Light a tout pour séduire les petits budgets. Pour 29,99€/mois, les nouveaux abonnés ont droit à des débits de 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload. Compatible fibre et ADSL2+/VDSL2, la box mythique de Free intègre un disque dur de 250 Go, un lecteur Blu-Ray et inclut les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. Pour couronner le tout, elle donne accès à 230 chaines TV incluses , à de nombreux services de replay et OQEE Ciné, sans oublier Amazon Prime offert pendant 6 mois.

Mais alors qui peut en profiter au-delà des non-abonnés Free ? Free a pris la décision de permettre uniquement aux abonnés Crystal et V5 de migrer vers cette offre, en leur offrant les frais de migration et d’envoi. Les abonnés Freebox One et mini 4K ne peuvent donc pas migrer vers cette offre. Les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal non plus.

Lancée en 2013, la Freebox Crystal est encore aujourd’hui accessible via certains tests d’éligibilité de Free. Retirée des offres de l’opérateur en 2020 lors du lancement de la Freebox Pop, cette version de la Freebox HD (2006), est uniquement commercialisée aujourd’hui en zone non dégroupée. Sa fin est aujourd’hui programmée nous a indiqué Free. Sa commercialisation ne se justifie plus aujourd’hui, en raison de sa non-compatibilité à la fibre et d’autres limitations. Il faut dire que Free couvre aujourd’hui 35 millions de foyers français à la fibre. Sa nouvelle Freebiox Ultra est par ailleurs 100% fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox