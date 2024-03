Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC à récupérer gratuitement

Soyez prêt à relever des défis impressionnants avec le nouveau titre proposé par Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, un nouveau jeu est ajouté à la sélection disponible. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Dans Gravitar : Recharged, vous devez accomplir des missions dans chaque système solaire et naviguer dans une variété d’environnements difficiles, chacun présentant des niveaux de gravité différents, qui mettront à l’épreuve vos skills de pilote. Terminez chaque mission au sein d’un système solaire et vous serez transporté au suivant à travers un énorme trou noir. Parviendrez-vous un jour à rentrer chez vous ?

Atari revisite ainsi un titre d’arcade incroyablement ambitieux. L’original de 1982 a repris les mécanismes de rotation, de poussée et de tir d’Asteroids et de Space Duel, les a combinés avec la gravité de Lunar Lander, et a ajouté de l’exploration et des éléments de vol dans les grottes. Le résultat a été un jeu d’arcade extrêmement difficile qui a finalement été porté sur l’Atari 2600. Le jeu, qui n’a pas connu un grand succès commercial, est devenu un classique culte chez les passionnés d’Atari.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l'Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Gravitar : Recharged et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l'écran.

