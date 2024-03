Free annonce un partenariat exclusif avec Nothing et lance un évènement spécial pour l’occasion

Il avait fait son apparition dans deux Free Center ce mercredi, le Nothing Phone (2a) fait l’objet d’un évènement se déroulant la semaine prochaine dans une des boutiques de l’opérateur.

Free dévoile aujourd’hui avoir signé un partenariat exclusif avec la marque Nothing suite à l’annonce de leur tout nouveau Phone (2a) récemment dévoilé avec un lancement et une présentation officielle prévue pour le 5 mars. À cette occasion, la boutique Free Paris Station F proposera vendredi prochain à 12h un évènement dédié.

Ainsi, les franciliens qui le souhaitent pourront se rendre le 8 mars au 81 Rue Eugène Freyssinet pour rencontrer les équipes de Nothing et tenter ainsi d’obtenir l’un des 100 packs collectors mis en jeu pour l’occasion. Ils seront composés d’écouteurs Bluetooth Nothing Ear (stick), d’une coque de protection sérigraphiée au nom de l’évènement et d’une carte numérotée signée par Carl Peil, fondateur de la marque.



Nothing est une marque très nouvelle dans le monde des smartphones, avec un premier modèle lancé en 2022. L’entreprise affirme avoir l’ambition de “supprimer toutes les barrières entre les personnes et la technologie.” Dans cette optique, les appareils développés sont conçus pour être intuitifs, de bonne facture, mais aussi assez abordables.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox